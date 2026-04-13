L’économie du Halal : un levier de développement et de résilience pour les pays de l’OCI

L’économie du Halal représente un levier fondamental pour le développement et la résilience économique des pays membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), a affirmé lundi à Rabat, Latifa El Bouabdellaoui, directrice générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), lors du lancement d’un nouveau rapport sur le secteur du Halal.

Mme El Bouabdellaoui a affirmé que les indicateurs démontrent que l’économie du Halal est désormais un marché majeur, caractérisé par une croissance soutenue. “Les dépenses des consommateurs musulmans, actuellement estimées à 2,4 trillions de dollars, devraient atteindre 3,1 trillions de dollars d’ici 2027, avec une croissance annuelle de 7,3%”, a-t-elle précisé, tout en notant que les investissements dans le secteur ont dépassé 54,5 milliards de dollars en 2023.

Cependant, elle a souligné que malgré des exportations des pays de l’OCI s’élevant à 344 milliards de dollars, le secteur est confronté à un déficit commercial structurel de plus de 59 milliards de dollars en 2022, en raison d’importations massives de 403,5 milliards de dollars. Pour remédier à cette situation, elle a recommandé l’adoption de stratégies nationales globales, notamment l’harmonisation des cadres juridiques de certification et le renforcement des capacités du secteur.

Rafiuddin Shikoh, représentant de DinarStandard (Malaisie), a ajouté que l’industrie Halal constitue une opportunité unique pour les gouvernements et les décideurs économiques dans le contexte économique difficile actuel. Il a également évoqué la solidité des fondamentaux du marché, affirmant que la demande pour les produits Halal reste forte, soutenue par un socle démographique dépassant les 2 milliards de consommateurs à travers le monde.

Le rapport, publié tous les deux ans depuis 2022, fournit des analyses sur les tendances du secteur à travers six piliers majeurs : l’alimentation, l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques, la mode, le tourisme familial et les médias et divertissements. L’édition 2025 se distingue par un indice actualisé, outil essentiel pour évaluer les performances des États membres et identifier les opportunités de croissance sur le marché mondial.