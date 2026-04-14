Romuald Wadagni élu nouveau président du Bénin avec 94,05 % des suffrages

M. Wadagni, qui assurait le poste de ministre des Finances au sein de l’actuel gouvernement béninois, a remporté 94,05 % des suffrages, a précisé la CENA qui fait état d’un taux de participation estimée à 58,75%.

L’unique rival de M. Wadagni lors de ce scrutin, à savoir Paul Hounkpè (56 ans), ancien ministre de la Culture et secrétaire exécutif national du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition), a obtenu 5,95 % des suffrages, selon la même source. M. Hounkpè avait reconnu lundi sa défaite adressant ses « félicitations républicaines » à son seul adversaire, avant même l’annonce des résultats.

M. Wadagni, qui incarne la continuité, succède au président sortant, Patrice Talon, qui a achevé deux mandats (élu en 2016 et réélu en 2021) avant de quitter le pouvoir conformément à la Constitution. Les résultats proclamés par la CENA demeurent provisoires et doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle, conformément à la Loi fondamentale.