Romuald Wadagni élu nouveau président du Bénin avec 94,05 % des suffrages

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Le candidat de la majorité, Romuald Wadagni, a été élu président du Bénin pour un mandat de sept ans au premier tour de l’élection présidentielle tenue dimanche, avec 94,05 % des voix, selon les résultats provisoires annoncés dans la nuit de lundi à mardi par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

M. Wadagni, qui assurait le poste de ministre des Finances au sein de l’actuel gouvernement béninois, a remporté 94,05 % des suffrages, a précisé la CENA qui fait état d’un taux de participation estimée à 58,75%.

L’unique rival de M. Wadagni lors de ce scrutin, à savoir Paul Hounkpè (56 ans), ancien ministre de la Culture et secrétaire exécutif national du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition), a obtenu 5,95 % des suffrages, selon la même source. M. Hounkpè avait reconnu lundi sa défaite adressant ses « félicitations républicaines » à son seul adversaire, avant même l’annonce des résultats.

M. Wadagni, qui incarne la continuité, succède au président sortant, Patrice Talon, qui a achevé deux mandats (élu en 2016 et réélu en 2021) avant de quitter le pouvoir conformément à la Constitution. Les résultats proclamés par la CENA demeurent provisoires et doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle, conformément à la Loi fondamentale.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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