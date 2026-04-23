Le secrétaire à la Marine américaine, John Phelan, démissionne

« Au nom du secrétaire à la Guerre et du secrétaire adjoint à la Guerre, nous tenons à remercier le secrétaire Phelan pour les services qu’il a rendus au ministère et à la Marine des États-Unis », a déclaré M. Parnell dans un communiqué, lui souhaitant « beaucoup de succès dans ses projets futurs ».

Civil n’ayant jamais servi dans l’armée auparavant, M. Phelan avait prêté serment en mars 2025 après avoir été nommé en 2024 par le président Donald Trump.

La Marine et le Pentagone n’ont pas fourni de raison pour expliquer le départ de M. Phelan.

Selon des médias US, son départ intervient après des mois de querelles internes avec les hauts responsables du Pentagone et de désaccords sur la manière de relancer le programme de construction navale de la Marine, en difficulté.

Le sous-secrétaire à la Marine, Hung Cao, ancien membre des Navy Seals et ex-candidat à la Chambre des représentants et au Sénat en Virginie, assurera l’intérim à la tête de la Marine US.

Nommé sous-secrétaire en octobre 2025, M. Cao est un vétéran de la Marine comptant 25 ans de service.