Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mme Nadia Akmal a été nommée au poste de directrice de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d’Agadir, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Pour ce qui est du ministère de la Transition énergétique et de Développement durable (Département du développement durable), M. Rachid Tahiri a été désigné directeur du Climat et de la Diversité biologique.

Quant au ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, il a été procédé à la nomination de Mme Dalal Mini directrice générale de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.

Par ailleurs, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de M. Hamid Benchrifa en tant que secrétaire général de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme.