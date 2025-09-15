Le prince Moulay Rachid à l’ouverture du sommet d’urgence arabo-musulman à Doha

Les travaux du sommet arabo-islamique d’urgence ont débuté, lundi à Doha, en présence du prince Moulay Rachid, qui représente le Roi Mohammed VI..

La délégation marocaine prenant part à ce sommet comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur du Maroc en Egypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

Le sommet conjoint de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) vise à hausser le ton face à Israël, après le bombardement mené en plein coeur de Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu’il a commis », a déclaré la veille du sommet le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.