Le Maroc étrille le Niger et se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

Dès 16 heures, les portes s’ouvrent, et les supporters, affluant de toutes les régions du royaume, s’installent avec enthousiasme dans les gradins pour vivre une atmosphère électrique et profiter de la vue spectaculaire offerte par ce nouveau théâtre du football marocain.

L’équipe nationale, armée jusqu’aux dents de ses joueurs phares tels que Soufiane Amrabat, Achraf Hakimi et Ismail Saibari, affronte ce soir le Niger, dans le cadre de la 6ème journée des phases de poules des qualifications à la Coupe du Monde 2026, ayant lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

L’enceinte de ce soir est inédite puisqu’en effet, le Stade Moulay Abdellah accueille son premier match. Fraichement inauguré la veille par le prince Moulay Hassan, le nouveau joyau du football marocain est doté de 68 700 places, faisant de lui le deuxième plus grand stade du pays en terme de places derrière le Stade Ibn Battouta de Tanger.

La rencontre a été marquée par un doublé d’Ismaël Saibari, qui a ouvert le score à la 29e minute sur un centre splendide de Youssef Belammari, avant de récidiver à la 38e sur une passe tout aussi précise d’Achraf Hakimi.

En seconde période, Ayoub El Kaabi a ajouté un troisième but à la 51e minute, avant de laisser sa place au prodige Hamza Igamane à la 66e. Ce dernier s’est illustré avec un somptueux but du torse à la 70e minute, servi par Nayef Aguerd, après les entrées de Souffian El Karouani et Bilal El Khannouss, remplaçant respectivement Belammari et Eliesse Ben Seghir.

En fin de match, Brahim Diaz et Saibari ont cédé leur place à Chemsdine Talbi et Azzedine Ounahi, ce dernier scellant la victoire d’un cinquième but à la 84e minute sur une passe décisive d’Igamane, mettant un terme définitif aux espoirs nigériens.

Cette performance collective, portée par des remplacements judicieux et une synergie offensive remarquable, propulse le Maroc vers les phases de groupes de la Coupe du Monde.