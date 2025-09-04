Casablanca, un retour « en famille » pour Gad Elmaleh

Fidèle à ses racines et à sa ville natale, l’humoriste Gad Elmaleh signe son grand retour sur la scène marocaine avec son dernier spectacle « Lui-même », qu’il présentera à Casablanca les 25, 26 et 27 septembre. Pour Gad Elmaleh, retrouver son public à Casablanca, c’est « comme jouer devant sa famille ».

L’humoriste a exprimé, lors d’une conférence de presse tenue jeudi, toute l’émotion et la responsabilité que représente ce rendez-vous avec ses compatriotes. « Faire rire les Casablancais n’est jamais simple. C’est un grand bonheur et ça se mérite. C’est un public exigeant, avec lequel j’ai un rapport très affectif », a confié l’artiste, soulignant que jouer devant le public marocain, c’est un peu « comme se produire devant sa propre famille et l’on a à cœur de ne pas le décevoir et de donner le meilleur de soi-même”.

Avec « Lui-même », Gad Elmaleh signe l’un des spectacles les plus personnels de sa carrière. « On a appelé le spectacle -Lui-même- parce qu’après 50 ans, on a tendance à se rapprocher de ce qu’on est profondément, dans sa vérité. On devient de plus en plus fidèle aux valeurs que l’on veut porter, après s’être longtemps cherché », explique-t-il. “Je ne dis pas que je me suis trouvé à 100%, mais c’est encore plus en venant jouer au Maroc que j’ai envie de me présenter tel que je suis et j’ai grandi, avec mes valeurs”, a-t-il encore ajouté.

L’humoriste, qui a quitté Casablanca à 17 ans mais y est resté profondément attaché, a de même déclaré : “Je suis un Casablancais pur souche. Jouer ici, c’est une grande fierté et j’espère offrir le meilleur show de toute la tournée”. L’artiste a également évoqué le titre du spectacle et l’esprit qu’il souhaitait transmettre: “Je ne sais pas comment on pourrait traduire -Lui-même- en darija, mais peut-être -Houa Houa-, une manière de dire c’est vraiment lui, il n’y a pas de doute. Et c’est exactement ce que j’ai envie d’envoyer comme message aujourd’hui”.

Après Casablanca, Gad Elmaleh espère pouvoir programmer d’autres dates dans le Royaume, mais insiste sur l’importance de ce retour dans sa ville natale. “Casablanca est une étape incontournable. C’est ici que je dois donner le maximum”, conclut-il avec émotion. Avec “Lui-même”, l’humoriste revient à Casablanca en toute authenticité, offrant un spectacle profondément personnel où rires et confidences se mêlent. Il y retrouvera un public qu’il considère comme une véritable famille, avec lequel il partage une connexion unique et affective.