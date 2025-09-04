Etats-Unis : une nouvelle vague de Covid-19 frappe la Californie

Cette hausse des infections a poussé les autorités sanitaires de l’Etat à recommander aux habitants de porter à nouveau le masque dans les espaces publics fermés, en attendant une baisse du rythme de transmission, selon des médias locaux.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) signalent, pour leur part, que la Californie enregistre actuellement un niveau « élevé » de coronavirus dans les eaux usées.

La hausse des infections a été observée dans plusieurs parties de l’État, notamment à Los Angeles, dans la baie de San Francisco, ainsi que dans la ville de Sacramento.