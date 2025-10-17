Le Maroc et la Russie signent un nouvel accord de coopération en matière de pêche maritime

Cette signature est intervenue en marge de la 8e Commission Mixte Intergouvernementale Maroc-Russie coprésidée par M. Bourita et le Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev.

Ce nouvel instrument, conclu pour une durée de quatre ans, vient remplacer le précédent accord arrivé à échéance au 31 décembre 2024. Il établit le cadre juridique et les modalités pratiques permettant aux navires russes d’opérer dans les eaux atlantiques du Royaume, conformément à la réglementation marocaine en vigueur.

L’accord fixe un quota annuel de captures que les navires ne peuvent pas dépasser, encadre strictement les zones autorisées de pêche sur toute l’étendue de la côte atlantique marocaine et réglemente les périodes de repos biologique instaurées au niveau des zones concernées pour la préservation des stocks halieutiques.

En ligne avec les engagements environnementaux du Royaume, le texte met l’accent sur la protection de l’écosystème marin, la prévention de la surpêche et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il renforce également la coopération scientifique et technique entre l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) et son homologue russe à travers des programmes conjoints de recherche et de suivi de l’écosystème marin et de la dynamique des ressources halieutiques.

Sur le plan économique, l’accord devrait contribuer à la dynamique du secteur halieutique marocain, générant des retombées directes sur l’économie tant sur le plan national qu’au niveau des régions concernées.

Il favorise, en particulier, l’emploi pour les marins marocains embarqués à bord des navires russes, ainsi que le développement d’activités connexes notamment dans les ports du sud du Royaume, consolidant ainsi leur rôle de pôles économiques régionaux.

L’accord prévoit, en outre, une coopération en matière de formation maritime, avec l’octroi de bourses d’études et de stages au profit d’étudiants et de cadres marocains dans des établissements spécialisés russes, contribuant au renforcement des compétences nationales dans le domaine des pêches.

Ce nouvel accord de coopération en matière de pêche maritime illustre la volonté commune du Maroc et de la Russie de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique, responsable et soucieuse de la préservation des ressources et de l’environnement marins, au service du développement durable et du raffermissement des relations historiques entre les deux pays dans le domaine halieutique.