Le Maroc au cœur de l’Afrique : L’Initiative Atlantique comme levier d’intégration et de prospérité partagée

Dans un paysage géopolitique complexe, le Maroc se distingue par sa stabilité et son rôle proactif en tant que pôle de résilience au sein du continent africain. Loin de se limiter à sa propre stabilité, le Royaume contribue activement à la résilience régionale grâce à sa politique étrangère visionnaire, portée par le Roi Mohammed VI. Cette approche stratégique s’appuie sur la prévention des conflits, la médiation et une coopération Sud-Sud renforcée[i].

La diplomatie et le soft power : Les piliers d’une influence positive

Au-delà de sa propre stabilité, le Maroc joue un rôle diplomatique et de médiation clé. Grâce à ses liens historiques et culturels profonds en Afrique sans omettre son emplacement géographique clé, le Royaume bénéficie d’une crédibilité unique pour promouvoir le dialogue.

L’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud est un autre pilier de son influence. Ce modèle, souvent qualifié de « doctrine d’Abidjan », met l’accent sur le partage d’expertise et les partenariats mutuellement bénéfiques entre les pays du Sud.

Le Royaume partage ainsi son savoir-faire dans des domaines vitaux tels que la sécurité, la lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique. Un exemple concret est la politique de formation d’imams et de femmes prédicatrices (Mourchidates) africains, une initiative du Roi Mohammed VI. Cette action, qui renforce la modération face à l’extrémisme, est un exemple de soft power religieux[ii]. Le royaume est souvent présenté à cet égard comme un modèle de ‘juste milieu’ et de tolérance religieuse, avec un fort ancrage malékite et soufi.

Sa gestion humanitaire des flux migratoires, souvent saluée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), confirme également l’approche pragmatique du Maroc en matière de stabilité régionale.

L’Initiative Atlantique : Un hub stratégique au service du développement africain

“L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique”, Déclaration du Roi Mohamed VI lors de son discours au Forum économique Côte d’Ivoire-Maroc le 24 février 2014 à Abidjan.

La vision marocaine pour l’Afrique se matérialise pleinement dans l’Initiative Atlantique, initiée par le Roi Mohammed VI[iii]. Ce projet ambitieux, dans le sillage de la ‘doctrine d’Abidjan’[iv], vise à désenclaver certains pays africains sans littoral en leur offrant un accès à l’océan Atlantique et en les intégrant économiquement. L’objectif est de créer un pôle de croissance et de commerce régional durable, en s’appuyant sur des infrastructures d’envergure.

Cette initiative, avec ses opportunités et ses défis, trouve un écho favorable auprès des pays directement concernés. Ainsi, l’Alliance des Etats du Sahel (AES), regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a récemment exprimé son soutien, comme l’ont rapporté plusieurs médias panafricains[v].

Au-delà des effets d’annonce, cette vision se concrétise déjà sur le terrain. Les travaux du Port de Dakhla Atlantique, chantier de 1,2 milliard d’euros, situé à El Argoub, sont bien avancés, avec un taux d’achèvement de 38% et une livraison prévue pour 2028 (Rapport de situation, Agence Nationale des Ports). Ce projet stratégique servira de porte d’entrée pour le commerce continental. Il permettra non seulement de faciliter les échanges entre les pays africains mais aussi de connecter le continent aux marchés mondiaux. Cette initiative renforce le rôle du Maroc comme hub économique et logistique essentiel pour l’Afrique.

Cet engagement panafricain est également célébré cette année, avec le 50ème anniversaire de la Marche Verte. Cet événement historique, qui symbolise l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Maroc, continue d’inspirer la vision du Royaume pour un continent uni et prospère.

« L’espace atlantique est une réalité géopolitique et économique, dont il importe de faire un espace de concertation entre les pays africains riverains. Je réaffirme à nouveau le ferme engagement du Maroc à œuvrer, de concert avec ses frères, pour le développement de cet espace, en assurant la sécurité et la stabilité dans la région, et en jetant les bases d’une intégration économique durable. » Extrait du discours royal, prononcé le 6 novembre 2023, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte[vi].

La vision marocaine ne se limite pas aux infrastructures portuaires. Lancé en 2016, le projet de gazoduc Maroc-Nigéria (transport du gaz nigérian vers le Nord à travers onze pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, soit près de 6900 km) confirme une approche intégrée, devant créer les bases d’un couloir énergétique et industriel panafricain. Les premières phases de construction pourraient démarrer dès 2027[vii].

L’expertise marocaine en énergies renouvelables est également un atout majeur dans ce grand projet. Le pays a investi massivement dans ce secteur, avec des réalisations emblématiques comme la Centrale solaire Noor à Ouarzazate, la plus grande d’Afrique. Cette expertise sera mise au service des pays partenaires de l’Initiative Atlantique, qui promeut un modèle de développement économique durable et respectueux de l’environnement.

Vers une intégration régionale optimale : L’axe Rabat-Dakar

Le renforcement de l’axe Rabat-Dakar et la ratification de l’accord sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) sont également des signes concrets de la volonté du Maroc de consolider l’intégration régionale. Ces initiatives visent à éliminer les barrières commerciales et à faciliter la circulation des biens et des services, créant ainsi un environnement propice à une intégration régionale optimale et à une croissance partagée.

« Je ne saurais être satisfait si ce développement ne touche pas concrètement les citoyens. C’est là toute la philosophie du Trône : un développement avec et pour le peuple. » Extrait du discours du souverain, prononcé le 30 juillet 2025, à l’occasion du 26ème anniversaire de la Fête du Trône[viii].

La ministre de l’Économie et des Finances, Madame Nadia Fettah Alaoui, a également souligné la vision proactive du Maroc lors d’une conférence sur la résilience économique tenue, le 17 juillet 2025, à Casablanca : « Le Maroc se positionne comme un pont stratégique entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Notre résilience économique repose sur des réformes structurelles audacieuses et une diversification de nos partenariats, faisant de notre stabilité un atout majeur pour la prospérité régionale. »

En conclusion, la résilience du Maroc ne repose pas uniquement sur sa stabilité interne, mais sur une vision à long terme de coopération et d’intégration. L’Initiative Atlantique, le renforcement des liens diplomatiques et le partage d’expertise font du Royaume un acteur clé pour contribuer à bâtir un avenir de paix et de prospérité partagée sur le continent.

Fatima LAHNAIT

Consultante Internationale – Dar Think

