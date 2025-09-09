Le Maroc condamne vivement l’agression israélienne contre le Qatar

Le Royaume du Maroc a condamné « vivement l’agression israélienne odieuse » et dénoncé « avec force la violation de la souveraineté de l’Etat frère du Qatar ».

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique, mardi, que le Royaume du Maroc réaffirme sa solidarité totale avec l’Etat du Qatar face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité, à l’intégrité de son territoire et à la quiétude de ses citoyens et des résidents.

