Lancement de la 3ᵉ édition de la « Hospitality Celebration Week » sous le thème « Diyafa marocaine : de l’héritage à l’excellence touristique »

La Confédération Nationale du Tourisme (CNT), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et en coordination avec les fédérations métiers et les acteurs régionaux, annonce le retour de la Hospitality Celebration Week, qui se tiendra du 21 au 28 avril 2026 à travers le Royaume du Maroc.

Placée sous le thème « Diyafa marocaine : de l’héritage à l’excellence touristique », cette édition met en lumière l’hospitalité marocaine comme levier stratégique et mobilise l’ensemble de l’écosystème autour de la valorisation de ses métiers.

Une initiative au service d’un enjeu structurant

Cette édition intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le tourisme marocain, avec près de 20 millions d’arrivées en 2025, des recettes atteignant 138 milliards de dirhams et une contribution directe au PIB de plus de 7 %.

Dans ce cadre, la Diyafa marocaine, réputée mondialement, ne relève plus uniquement du registre culturel. Elle s’affirme comme un standard d’excellence, au cœur d’un écosystème touristique structuré, à même de répondre aux exigences d’une destination en forte croissance.

Une dynamique en forte accélération

Cette édition marque un véritable changement d’ambition. Elle dépasse le cadre des professionnels et des étudiants du secteur pour toucher également le grand public et les audiences digitales.

Elle renforce son ancrage territorial, avec une présence accrue à travers le Royaume et une mobilisation élargie de l’écosystème, avec plus de 30 établissements de formation impliqués contre 20 lors de l’édition précédente.

La programmation s’articule autour de talks quotidiens, de masterclass thématiques et de workshops métiers, offrant cinq jours de contenu professionnel dense dédié à l’hospitalité.

Les temps forts de la 3e édition de la Hospitality Celebration Week :