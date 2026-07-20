L’ambassade du Maroc en Italie suit avec attention l’affaire du décès du ressortissant marocain Fakir Abderrahim

L’ambassade du Royaume du Maroc en Italie a indiqué, lundi, « suivre depuis les premiers instants et avec la plus grande attention et une profonde préoccupation », les développements de la tragique affaire ayant coûté la vie au ressortissant marocain Fakir Abderrahim.

Dès le début, des instructions ont été données au consulat général du Royaume du Maroc territorialement compétent afin qu’il apporte à la famille tout le soutien moral nécessaire ainsi que l’assistance consulaire requise dans des circonstances d’une telle gravité, a affirmé dans un communiqué l’ambassadeur du Maroc en Italie.

Il a également été demandé au consulat général de maintenir un contact permanent avec les autorités judiciaires italiennes chargées de l’enquête, dans le plein respect des conventions internationales applicables et des procédures prévues par l’ordre juridique italien.

« L’intérêt de tous est que toute la lumière soit faite sur ce drame, en établissant avec rigueur, impartialité et transparence l’ensemble des circonstances des faits », relève le diplomate, tout en renouvelant la « pleine confiance » de l’ambassade dans le système judiciaire italien.

« Nous sommes convaincus que les investigations en cours permettront d’établir toute la vérité sur les circonstances de ce drame », a-t-il souligné.

En ces circonstances particulièrement douloureuses, il a tenu à exprimer, au nom de l’Ambassade du Royaume du Maroc, ses plus sincères condoléances ainsi que sa profonde compassion et son entière solidarité à la famille de la victime.