China Eastern Airlines et la Royal Air Maroc (RAM) ont signé, samedi à Shanghai, un mémorandum d’entente (MoU) marquant une étape majeure dans le développement de leur partenariat stratégique.

La RAM et China Eastern Airlines signent un partenariat stratégique pour renforcer la connectivité Chine-Afrique

L’accord a été signé par Hamid Addou, président-directeur général de la RAM, et Wang Zhiqing, président de China Eastern Airlines, en présence de hauts responsables des deux parties.

Ce protocole d’accord vise à renforcer de manière significative la connectivité aérienne entre le Maroc et la Chine afin d’accompagner la croissance soutenue des échanges économiques, culturels et touristiques entre les deux pays.

Le partenariat global comprend la mise en œuvre d’un accord de partage de codes (codeshare) sur les principales liaisons, l’extension des correspondances au-delà des hubs respectifs des deux compagnies, ainsi que la signature d’un accord SPA (Special Prorate Agreement) destiné à renforcer la complémentarité de leurs réseaux.

Grâce à ces accords, les passagers des deux transporteurs bénéficieront d’un réseau de destinations élargi, de connexions plus fluides et d’une expérience de voyage optimisée entre les deux régions.

Les deux compagnies envisagent également d’élargir leur collaboration à d’autres domaines du transport aérien, affichant une ambition commune d’offrir des services de haute qualité et de consolider leurs synergies opérationnelles et commerciales.

Se disant heureux de la conclusion de ce partenariat avec la RAM, M. Zhiqing a souligné, à cette occasion, que les relations d’amitié de longue date et la coopération étroite entre la Chine et le Maroc ont posé des bases solides pour la collaboration des deux pays dans le domaine aérien.

Il a considéré que la complémentarité naturelle des réseaux de la RAM et de China Eastern Airlines repose sur le rôle stratégique du hub de Shanghai ainsi que sur la forte présence de la RAM à travers l’Afrique.

« Nous sommes pleinement engagés à approfondir notre coopération stratégique sur le marché du transport aérien entre la Chine et l’Afrique, portés par une vision commune d’un partenariat global et durable », a-t-il dit.

De son côté, M. Addou a indiqué que ce partenariat stratégique entre la RAM et China Eastern Airlines s’inscrivait dans la continuité des efforts menés par le Royaume, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, suite à la dynamique impulsée depuis la visite Royale en Chine en 2016.

Ces efforts, a-t-il poursuivi, visent à imprimer une dynamique renouvelée aux relations bilatérales, à renforcer les liens d’amitié solides entre les deux pays et à bâtir un modèle de coopération Sud-Sud, efficace et multidimensionnel.

Le responsable a précisé que cette volonté s’était traduite concrètement, du côté de la RAM, par le lancement, pour la première fois dans l’histoire des deux pays, d’une ligne directe reliant le Maroc à la Chine (Casablanca-Pékin).

« Aujourd’hui, nous poursuivrons cet élan grâce à ce partenariat, en renforçant les connexions et, surtout, en mettant en place des passerelles humaines, économiques, touristiques et culturelles entre les deux pays », a-t-il dit.

Il est à rappeler que la RAM a relancé, le 20 janvier dernier, la première liaison directe entre le Maroc et la Chine, avec trois vols hebdomadaires opérés entre Casablanca et Pékin.

De même, Shanghai Airlines, filiale de China Eastern, a inauguré le 19 janvier une route aérienne entre Shanghai et Casablanca via Marseille, opérée à raison de trois fréquences par semaine.

La compagnie chinoise a renforcé cette desserte depuis le 25 septembre, en ajoutant une quatrième fréquence par semaine, celle-ci étant opérée en direct entre Shanghai et Casablanca. Elle prévoit de passer progressivement à des vols directs sur toutes les fréquences afin d’optimiser le confort des passagers et la fluidité des connexions.

Cette nouvelle route constitue un levier important pour renforcer les échanges aériens entre la Chine, le Maroc et l’ensemble du continent africain.

Basée à Shanghai, China Eastern Airlines est l’un des trois plus grands transporteurs de Chine, aux côtés d’Air China et de China Southern Airlines. Elle détient actuellement le plus grand réseau international parmi les compagnies aériennes chinoises, avec environ 9.100 vols internationaux opérés par mois.