La CAN-Maroc des stars : Mbappé, Zidane, Debbouze

Ils ne portent pas de maillot, mais attirent autant de regards que les joueurs. Kylian Mbappé, Jamel Debbouze ou encore Zinedine Zidane ont marqué de leur présence dans les tribunes marocaines.

Entre visites discrètes, apparitions médiatisées et moments de partage avec le public, ces figures internationales offrent à la CAN une exposition mondiale rare, confirmant le Maroc comme une terre d’événements footballistiques majeurs.

L’Égypte qualifiée pour les huitièmes

Sur le terrain, l’Égypte avance avec la maîtrise qu’on lui connaît. Sans toujours briller, les Pharaons ont assuré l’essentiel en validant leur billet comme premiers qualifiés pour les huitièmes de finale après leur victoire contre les Sud-Africains. Expérience, solidité défensive et gestion des temps faibles demeurent les armes principales d’une sélection qui assume pleinement son statut de favorite.

Premier nul blanc de la compétition entre les Comores et la Zambie

La CAN a également connu son premier 0-0. Entre les Comores et la Zambie, l’engagement n’a pas suffi à faire trembler les filets. Un match fermé, tendu, symbole de l’équilibre croissant entre les sélections africaines et de l’importance accordée au point du nul.

Une deuxième journée marquée par les penaltys

Enfin, la deuxième journée restera celle des penaltys. Décisions arbitrales décisives, moments de tension extrême et responsabilités individuelles ont rythmé les matchs de l’Egypte et de l’Afrique du Sud (1-0) et du Maroc contre le Mali (1-1) dont les résultats ont été décidés sur des penaltys. Autant de situations qui rappellent que, dans cette CAN, le moindre détail peut faire basculer un match et parfois un destin.