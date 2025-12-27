Maroc: fortes averses orageuses, chutes de neige, fortes rafales de vent et temps froid (Bulletin d’alerte)

De fortes averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sporadiques, des chutes de neige, de fortes rafales de vent et un temps froid sont prévus de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses (40-55 mm) avec chutes de grêle et rafales de vent sporadiques sont prévues de samedi à 11H00 à dimanche à 12H00 dans les provinces de Taroudant, Chtouka- Ait Baha, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Inezgane-Ait Melloul, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces d’Al Haouz, Azilal, Settat, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Beni Mellal, Tiznit, Chichaoua, Mohammadia, Khenifra, Fquih Ben Salah, Khouribga, Rabat, Khemisset, Casablanca, Mediouna, Berrechid, Benslimane, Skhirate-Temara, Marrakech, Rehamna, Salé, El Kelaa des Sraghna et Nouaceur, connaîtront le même phénomène avec des cumuls pluviométrique compris entre 25 et 40 mm.

De même, des précipitations comprises entre 40 et 70 mm toucheront les provinces de Larache, Fahs-Anjra, Taounate, Al Hoceima, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah et Ouezzane, de samedi à 15H00 à dimanche à 23H00.

Des chutes de neige au-delà de 1.500 mètres d’altitude variant entre 10 et 30 cm sont également attendues de samedi à 12H00 à lundi à 06H00 dans les provinces d’Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al Haouz, Boulemane, Khénifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, Al Hoceima, Béni Mellal et Tinghir.

Aussi, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h sont prévues dimanche de 10H00 à 20H00 dans les provinces de Midelt, Kénitra, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Par ailleurs, un temps froid avec des températures oscillant entre -07 et -03 °C s’installera samedi et dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Tinghir, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Ifrane.