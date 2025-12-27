CAN-2025 (Maroc-Mali 1-1): déclarations de Saïss, Salah-Eddine et El Aynaoui

Voici les déclarations de joueurs de l’équipe nationale marocaine qui a fait un nul face au Mali (1-1), en match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations, disputé vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah:

–Romain Saïss (défenseur): « On voulait prendre les trois points de la victoire, même si on s’attendait à un match compliqué face au Mali, une très bonne équipe et très athlétique. Aujourd’hui on termine sur un match nul, mais l’important c’est qu’on est toujours premiers et on a toujours notre destin en main parce qu’on veut finir premiers du groupe évidemment et continuer à jouer à Rabat ».

« Ce match nul est une petite alerte. Il vaut mieux que ça arrive maintenant en phase de poules. Tout n’a pas été parfait, mais il y a eu beaucoup de positif aussi et il y a beaucoup d’enseignements à tirer de ce match pour aller chercher cette première place ».

–Anass Salah-Eddine (défenseur): « Le match a été difficile face à une équipe qui a des joueurs très forts physiquement. Nous avons eu des occasions que nous aurions dû concrétiser pour finir le match en notre faveur ».

–Neil El Aynaoui (milieu): « Je suis déçu du résultat par ce que ce n’était pas ce qu’on voulait offrir au public, surtout avec leur fort soutien ce soir. On est déçu de ne pas leur offrir une victoire. Il faut maintenant aller de l’avant et se concentrer sur le prochain match pour le remporter ».