Kenya: la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise les éliminatoires du 2e concours du Hadith Nabawi Acharif

Un total de 22 candidats et candidates issus des différentes régions du Kenya ont participé à ce concours, qui s’est déroulé au Collège islamique de Nairobi et qui vise à faire connaître la Sunnah du Prophète (PSL) et à mettre en lumière sa place dans la législation islamique.

Le jury, composé d’érudits et de savants membres de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains au Kenya, a sélectionné les finalistes, dans trois catégories, à savoir la mémorisation de quarante Hadiths avec leur chaîne de transmission (isnâd) et leur texte (matn), sans obligation d’indiquer les rapporteurs ni l’explication lexicale des termes, et la restitution de trente-cinq textes de Hadiths, avec mention du rapporteur final de chaque Hadith et compréhension du sens des termes.

La troisième catégorie se rapporte à la mémorisation de vingt-cinq Hadiths relatifs aux Ahkâm (règles juridiques), avec mise en évidence des enseignements et bénéfices jurisprudentiels qu’ils comportent.

Les trois candidats retenus dans les différentes catégories vont prochainement concourir à la compétition finale de ce concours, qui ambitionne également d’inciter les jeunes générations africaines à porter un intérêt particulier aux Hadiths et à s’inspirer des vertus nobles du Prophète.

Dans une déclaration à la MAP, Ali Mohamed Salem, président de la section de la Fondation au Kenya a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les savants et les érudits africains, rappelant que la Fondation n’a eu de cesse, à travers ses différentes initiatives, de promouvoir les valeurs nobles de l’Islam au service des musulmans dans toutes les contrées de l’Afrique.

Il a salué le rôle majeur que joue la Fondation dans la diffusion des valeurs de l’Islam modéré et du juste milieu, faisant part de sa joie de voir ce concours se dérouler en terre kényane au service de la diffusion des nobles vertus prophétiques.

Le concours entend perpétuer la Sounna du Prophète Sidna Mohammed (PSL) et d’inciter les jeunes générations africaines à approfondir leur lien avec les Hadiths, a-t-il rappelé.

La cérémonie d’ouverture de la compétition s’est déroulée en présence des membres de la section de la Fondation au Kenya, du représentant de l’Ambassade du Royaume à Nairobi, Ouadii Arhyay, aux côtés de plusieurs personnalités religieuses et scientifiques.

Les éliminatoires de la deuxième édition du concours de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains portant sur le Hadith Nabawi Acharif se dérouleront, du 21 août au 21 septembre, au niveau des 48 sections de la Fondation.