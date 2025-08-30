CHAN-2024 (finale) : Et de trois pour les Lions de l’Atlas, vainqueurs face à Madagascar (3-2)

Devant un public acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas ont entamé le match avec la volonté apparente de signer une victoire, en exerçant une pression sur le détenteur du ballon, ce qui leur a permis de menacer sérieusement le gardien Lalain Michel, notamment par Youssef Mehri.

Une contre-attaque de Madagascar a permis à Félicité Manohantsoa d’ouvrir le score à la 9e minute de jeu, par un tir de l’extérieur de la surface de réparation vers l’angle supérieur gauche des filets de El Mehdi Al Harrar.

Ce but a poussé les éléments nationaux de se reprendre, en menant des incursions dans la surface de réparation malgache pour tenter de revenir au score, mais ils ont buté sur une défense bien en place.

Les tentatives du Maroc se sont poursuivies, notamment par Khalid Baba (19e) et Mohamed Boulacsout (20e), dont la frappe a frôlé la barre transversale.

L’équipe de Madagascar s’est, à plusieurs reprises, rapprochée dangereusement de la surface de réparation du Maroc, aidée en cette progression par des passes courtes et rapides pour mettre sous pression la ligne défensive des Lions de l’Atlas.

Les tentatives répétées des protégés de Tarik Sektioui leur ont permis de revenir au score, avec un but d’égalisation signé Youssef Mehri (27e), grâce à une passe décisive de Khalid Baba.

Ce but d’égalisation a boosté le capital confiance des Lions de l’Atlas. Largement soutenus et encouragés par les supporters marocains et kényans, ils ont déroulé leur rouleau compresseur offensif pour accentuer le score et ne laissant aucun répit à la défense malgache, qui a cédé face à une frappe de Oussama Lamlaoui (44e), auteur du deuxième but marocain (2-1).

De retour des vestiaires, les éléments nationaux ont maintenu leur jeu offensif avec des occasions menées par le très dynamique Oussama Lamlaoui (49e) et Sabir Bougrine (58e).

L’équipe de Madagascar a réussi à égaliser par Toky Rakotondraibe (68e), malgré une domination apparente des éléments nationaux du cours de jeu lors de la seconde période.

Le but d’égalisation (2-2) a redonné confiance aux Malgaches, qui ont multiplié les occasions, tandis que les Lions de l’Atlas ont répliqué par des tentatives sérieuses de creuser l’écart, mais sans pouvoir concrétiser devant le filet du gardien Lalain Michel.

En sauveur incontournable et désormais buteur de la compétition avec 6 buts à son actif, Oussama Lamlioui (80e) a pulvérisé le filet malgache avec une frappe des trente mètres.

Solides et disciplinés tactiquement dans tous les compartiments de jeu, les Lions de l’Atlas ont dominé la seconde période de bout en bout, avec un beau jeu et une bonne maîtrise.

La finale s’est déroulée en présence du président du Kenya, William Ruto, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, du président de la FIFA, Gianni Infantino et du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe.