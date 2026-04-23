Iran : Trump ordonne de détruire tout navire posant des mines dans le détroit d’Ormuz

A la UneEn directInternational
Par
Le président Donald Trump a déclaré, jeudi, avoir ordonné à la marine américaine de « tirer pour détruire » tout navire qui poserait des mines dans les eaux du détroit d’Ormuz, tout en assurant que les opérations de déminage de ce détroit stratégique vont être accélérées.

« J’ai ordonné à la marine américaine de tirer pour détruire tout navire, aussi petit soit-il (…), qui poserait des mines dans les eaux du détroit d’Ormuz. Il ne doit y avoir aucune hésitation », a écrit le Chef de l’exécutif américain sur son réseau Truth social.

Le président américain a également indiqué que les dragueurs de mines américains sont « en train de nettoyer le détroit en ce moment même ».

« Par la présente, j’ordonne que cette opération se poursuive, mais à un rythme trois fois plus soutenu ! », a-t-il ajouté.

Mercredi, le président Trump a évoqué la possibilité d’une reprise des discussions avec l’Iran dans les prochains jours, en vue d’aboutir à un accord mettant fin au conflit qui perdure depuis plusieurs semaines, au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite