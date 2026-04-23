Iran : Trump ordonne de détruire tout navire posant des mines dans le détroit d’Ormuz

« J’ai ordonné à la marine américaine de tirer pour détruire tout navire, aussi petit soit-il (…), qui poserait des mines dans les eaux du détroit d’Ormuz. Il ne doit y avoir aucune hésitation », a écrit le Chef de l’exécutif américain sur son réseau Truth social.

Le président américain a également indiqué que les dragueurs de mines américains sont « en train de nettoyer le détroit en ce moment même ».

« Par la présente, j’ordonne que cette opération se poursuive, mais à un rythme trois fois plus soutenu ! », a-t-il ajouté.

Mercredi, le président Trump a évoqué la possibilité d’une reprise des discussions avec l’Iran dans les prochains jours, en vue d’aboutir à un accord mettant fin au conflit qui perdure depuis plusieurs semaines, au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran.

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance s’étaient conclus le 12 avril par un échec.