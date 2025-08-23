Grippe aviaire : l’UE développe de nouveaux outils pour briser la propagation

Le CCR, en collaboration avec le Laboratoire de référence de l’Union européenne (EURL) pour la grippe aviaire et la maladie de Newcastle, ainsi que l’institut belge Sciensano et l’institut italien supérieur de la Santé, a mis au point deux tests RT-PCR numériques, l’un capable de détecter spécifiquement les virus hautement pathogènes de la grippe A(H5Nx), connus pour se propager à travers le globe, et le second capable de détecter une gamme plus large de virus de la grippe A, y compris la grippe saisonnière. Ils peuvent être utilisés séparément ou en combinaison en tant qu’approche diagnostique unique (dosage duplex).

La réaction en chaîne par polymérase par transcription inverse (RT-PCR) est une technique de laboratoire utilisée pour détecter la présence d’un acide ribonucléique (ARN) spécifique dans un échantillon. Les tests basés sur la RT-PCR peuvent identifier les ARN qui transportent le matériel génétique de virus spécifiques, y compris les virus de la grippe, tels que celui provoquant la grippe aviaire. La détection de ces ARN dans un échantillon clinique indique que l’individu testé – humain ou animal – a été infecté par le virus.

Selon le CCR, les nouveaux tests RT-PCR numériques développés sont avancés et plus sensibles que les versions RT-PCR conventionnelles, relevant que les tests numériques sont un moyen de haute précision de détecter et de mesurer de minuscules quantités du matériel génétique de l’ARN du virus, même dans des matrices complexes telles que des échantillons d’eaux usées où plus d’un virus peuvent coexister.

La nouveauté des tests de RT-PCR numériques, explique-t-on, réside dans leur capacité à distinguer spécifiquement les virus A(H5Nx) du clade 2.3.4.4b et d’autres virus A, y compris la grippe saisonnière humaine, en un seul test. Auparavant, la distinction entre ces virus était plus lourde, plus coûteuse et longue, nécessitant souvent de multiples tests et séquençage.

Le virus de la grippe aviaire se propage rapidement dans le monde entier, conduisant à l’abattage de masse de poules dans les élevages de volailles en raison de sa nature hautement contagieuse et mortelle. Cela a entraîné des perturbations importantes pour l’industrie avicole mondiale.

Le caractère « préoccupant » du virus s’explique par sa capacité à traverser la barrière de l’espèce et infecter les mammifères, y compris les vaches, les chats et les humains. Selon les autorités sanitaires européenne, bien que le virus ne se soit pas propagé entre les personnes, sa capacité à infecter les mammifères soulève des préoccupations de santé publique et appelle à une surveillance accrue.