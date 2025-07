Grâce au Roi, le Maroc avance sereinement sur la voie du progrès (Sir Liam Fox)

« Grâce au Leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc continue de réaliser des progrès économiques et sociaux que la stabilité politique permet », a dit Sir Fox dans une interview à MAP-Londres à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Le Leadership Royal a montré qu’il existe un système de gouvernance et un cadre constitutionnel, garant d’une stabilité essentielle pour attirer l’investissement, a-t-il ajouté.

M. Fox, qui a occupé plusieurs postes ministériels dont ceux de la Défense et du Commerce international, s’est dit « impressionné » par la façon dont l’économie et la société marocaine en général ont évolué sous la conduite du Souverain, qualifiant cette évolution de « remarquable » et « unique » dans la région.

« Une transformation fascinante s’est opérée à travers tout le territoire marocain », a souligné Sir Fox, relevant qu’elle a permis au Royaume « de devenir une nation de premier plan et un partenaire stratégique très important ».

L’influent membre du parti conservateur britannique s’est particulièrement félicité de l’engagement et de l’ouverture du Maroc à l’investissement étranger, mettant en avant les nombreux secteurs où le Royaume dispose d’un avantage comparatif indéniable dont l’agriculture, la logistique, les énergies renouvelables et les finances.

Il s’agit, a-t-il relevé, de domaines dans lesquels le Maroc s’impose comme leader régional, d’autant plus que le Royaume bénéficie d’une position géographique très avantageuse.

Sir Fox a, dans la foulée, mis l’accent sur la nécessité de renforcer davantage les échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni, notamment à travers l’intensification des liens avec le secteur privé britannique, qui représente, a-t-il dit, près de 88% de l’économie du Royaume-Uni.

« Il s’agit de lever les obstacles perçus, qu’ils soient d’ordre juridique ou autre, afin de permettre aux entreprises britanniques de tirer pleinement parti de la position du Maroc, non seulement comme l’extrémité occidentale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, mais aussi comme le point d’ancrage nord-ouest du continent africain, et donc une porte d’entrée vers une vaste portion du marché mondial », a-t-il précisé, notant que de plus en plus d’entreprises britanniques cherchent à s’installer au Maroc et à bénéficier des potentialités dont regorge le Royaume.

« Je pense que le Maroc est aussi un partenaire particulièrement attrayant dans de nombreux secteurs technologiques », a-t-il fait remarquer, soulignant que le Royaume « s’impose comme une puissance régionale ».

Sir Fox a affirmé, dans ce sens, que les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni reposent sur le solide socle des relations privilégiées qui ont toujours existé entre les Illustres Familles Royales des deux pays.

« Nos deux pays partagent, parmi bien d’autres aspects, un système monarchique durable qui sert non seulement de socle solide à nos systèmes gouvernementaux, mais aussi -et surtout- des liens personnels » entre le Roi Mohammed VI et le Roi Charles III, a-t-il fait observer, ajoutant que ces liens « transcendent les mandats politiques et instaurent des connexions durables et, dans notre cas, véritablement historiques ».

Sir Fox, qui a plaidé, pendant plusieurs années, en faveur d’un positionnement clair du gouvernement britannique en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, s’est félicité de la récente décision du Royaume-Uni de soutenir le plan d’autonomie pour le Sahara, le qualifiant de « base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution » au conflit artificiel créé autour du Sahara.

Le soutien au plan d’autonomie est « la bonne décision pour le gouvernement britannique », a-t-il affirmé, ajoutant que le plan « est la meilleure option sur la table ». « C’est la seule option viable sur la table », a-t-il insisté.

Il a, à cet égard, souligné que le soutien exprimé, en juin dernier, par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, « est une décision tout à fait logique ».

« Sur le plan économique, cette décision contribuera à ouvrir davantage d’opportunités aux investissements notamment britanniques au Maroc », a-t-il dit.

Au regard du rôle crucial que le Maroc joue en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, le politicien britannique a, par ailleurs, affirmé que les alliés et les amis du Maroc sont appelés à soutenir le plan d’autonomie pour servir la sécurité régionale. « Cela aura un impact direct sur notre propre sécurité », a-t-il enchaîné.

« Il s’agit donc de la bonne décision à la faveur de laquelle tout le monde gagne », a relevé Sir Fox, qui s’est attardé sur le rôle du Maroc en tant que force de stabilité et de progrès économique dans la région d’Afrique de l’ouest, notamment celle du Sahel.

Il a relevé, dans ce contexte, que le développement du port de Dakhla « ouvre la voie à un nouveau point d’accès vers le Sahel et certaines régions septentrionales de l’Afrique de l’Ouest ».

L’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour accorder aux pays enclavés du Sahel un accès à l’Océan Atlantique vient, de l’avis de Sir Fox, offrir de vastes opportunités pour le développement du commerce dans l’ensemble du Sahel et la façade atlantique de l’Afrique.