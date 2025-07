Le Maroc, une destination « idéale » en juillet ou en août (Le Figaro)

Dans un article de sa rubrique « Voyages », le quotidien français souligne que « si le printemps et l’automne demeurent les saisons idéales pour parcourir le Royaume chérifien, l’été réserve aussi son lot de bonnes surprises », tant pour les amateurs de nature que de culture et patrimoine ou de bord de mer.

Le journal rappelle que l’été représente une période de « haute saison », concentrant 25% des arrivées aux frontières de l’année, notamment de la part des visiteurs français.

Citant les chiffres du Syndicat des tour-opérateurs (Seto), le quotidien note que les ventes de voyage pour des séjours à forfait vers le Royaume bondissaient de 12% pour la période juillet – août.

Pour les passionnés de randonnée ou treks estivaux, « Le Figaro » recommande « les sommets du Haut Atlas », comme le Toubkal (4167 m), « ou moins fréquentés, l’Atlas oriental dans la région d’Imlilchil ou l’Atlas central avec de belles randonnées autour du M’Goun (4071 m), dont un fabuleux parcours aquatique dans les gorges quand les conditions climatiques le permettent ».

Les amateurs de villes et de patrimoine peuvent se tourner vers Marrakech, « dont le succès ne se dément pas même au plus fort de la période estivale quand les températures sont à leur apogée », observe le journal.

Les MRE y contribuent largement, tout comme la diversité de l’offre hôtelière, souligne l’auteur de l’article, ajoutant que certains établissements de la ville ont enregistré un taux d’occupation de 94% au mois d’août 2023, contre une moyenne annuelle de 87%.

Pour les adeptes de la mer et de sports nautiques, le littoral marocain séduit par son climat tempéré, note la publication. « Avec des kilomètres de littoral au climat plus doux et parfois venté, la côte marocaine reste toutefois une bonne alternative même si des pointes ont affolé les thermomètres l’été dernier à Agadir, où la brume tempère pourtant souvent le soleil! », souligne « Le Figaro ».

Sur le littoral méditerranéen, « la mer est à bonne température (jusqu’à 24°) », ce qui attire aussi les estivants, tandis que sur l’Atlantique, les températures de l’eau oscillent entre 18,5° et 22°, avec des spots prisés comme Essaouira ou Dakhla, destinations idéales « pour profiter de l’océan en toute tranquillité et s’initier au kitesurf » sous les alizés, conclut le journal.