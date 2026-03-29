GITEX Africa 2026 : le Maroc à l’épreuve de sa centralité numérique

Dans les textes déjà consacrés à GITEX Africa, une ligne de fond s’est progressivement imposée : pour le Maroc, ce rendez-vous ne relève plus seulement de l’exposition technologique. Il est devenu, d’abord, un test de cohérence, puis l’expression d’une ambition de souveraineté numérique.

La séquence qui s’ouvre appelle désormais un troisième niveau de lecture, plus sobre et plus décisif : celui des acteurs. Car une stratégie sérieuse ne se mesure pas uniquement à ses thèmes, à ses annonces ou à son habillage institutionnel. Elle se lit aussi à la qualité des profils qu’elle agrège, à la nature des convergences qu’elle rend possibles et à la crédibilité des chaînes de décision qu’elle parvient à faire coexister dans un même espace.

Prévue à Marrakech du 7 au 9 avril 2026, la quatrième édition de GITEX Africa Morocco est présentée, dans le corpus officiel, comme un grand rendez-vous continental placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration met en avant une édition 2026 centrée sur l’intelligence artificielle et orientée vers l’émergence d’une économie numérique africaine compétitive, inclusive, souveraine et durable. Cette formulation est importante. Elle indique d’emblée que l’enjeu ne se limite pas à la mise en vitrine d’innovations, mais touche à une ambition plus large de structuration.

Dans ce dispositif, la présence de Amal El Fallah Seghrouchni revêt une portée particulière. Figure politique de premier plan dans cette séquence, elle incarne l’adossement institutionnel de l’événement et lui donne une profondeur publique qui dépasse le seul registre sectoriel. La logique affichée par les autorités marocaines consiste moins à accueillir un salon supplémentaire qu’à inscrire GITEX Africa dans une perspective de transformation, de coopération et d’orientation de l’écosystème numérique africain.

Le second élément significatif tient à la composition des profils visibles sur le site officiel de l’événement. On y retrouve notamment Obaid Amrane, CEO d’Ithmar Capital, Yasser Shaker, Executive Vice President et CEO d’Orange Middle East and Africa, Leila Serhan, SVP and General Manager North Africa, Levant and Pakistan chez Visa, ainsi que Major General Abdellah Boutrig, directeur général de la DGSSI. Pris séparément, ces noms renvoient à des univers distincts. Pris ensemble, ils dessinent un périmètre particulièrement révélateur : investissement, connectivité, paiements et sécurité. Autrement dit, les briques sans lesquelles aucune ambition numérique continentale ne peut durablement se consolider.

Lire aussi: GITEX Africa 2026 : le Manifeste d’une souveraineté numérique à l’âme marocaine

C’est à ce niveau que GITEX Africa 2026 devient plus intéressant qu’un grand salon bien organisé. Un salon attire. Une plateforme coordonne. Un dispositif d’influence, lui, cherche à faire converger des acteurs qui, en temps normal, se croisent peu dans un cadre unifié : décideurs publics, opérateurs de réseau, responsables de sécurité, investisseurs, entreprises technologiques. La présentation officielle de GITEX Africa insiste précisément sur cette fonction de rencontre entre entreprises, pouvoirs publics, investisseurs et entrepreneurs. L’ensemble suggère une volonté d’aller au-delà de la simple exposition pour approcher une logique de coordination.

Il faut toutefois rester diplomatique dans l’interprétation. Rien n’autorise à affirmer que le Maroc aurait déjà acquis une centralité incontestée dans l’architecture numérique africaine. Rien n’autorise non plus à transformer chaque nom affiché en indice d’un alignement stratégique pleinement stabilisé. En revanche, il est légitime de constater qu’à travers cette édition, le Royaume tente d’installer un espace où peuvent se rencontrer, avec davantage de cohérence, des logiques de politique publique, de capital, de sécurité et d’infrastructure. À l’heure où la compétition numérique se joue aussi dans la capacité à organiser la conversation, cette tentative mérite d’être observée avec sérieux.

Lire aussi: GITEX 2026: le Maroc teste sa capacité à convertir des acquis réels en levier de compétitivité

Cette lecture prolonge naturellement les précédents textes. Le premier moment consistait à rappeler que le Maroc disposait déjà d’actifs réels. Le deuxième montrait que ces actifs pouvaient nourrir un récit de souveraineté numérique. Le troisième, aujourd’hui, consiste à vérifier si ce récit commence à prendre corps dans une distribution crédible des rôles et dans une scène suffisamment lisible pour retenir l’attention des acteurs africains et internationaux. C’est souvent à ce niveau qu’une ambition se confirme ou se dissipe. Les stratégies les plus solides ne se jugent pas seulement à leur vision, mais à leur capacité à agréger autour d’elles des profils capables d’articuler décision publique, sécurité, financement et projection économique.

Le véritable test de Marrakech ne sera donc pas seulement celui de la fréquentation, des annonces ou de la qualité logistique d’un grand rendez-vous international. Il sera plus discret et, au fond, plus décisif : savoir si GITEX Africa 2026 permet au Maroc d’apparaître non comme un simple pays hôte, mais comme un espace où la conversation numérique africaine peut gagner en densité, en continuité et en crédibilité. À ce niveau, la centralité ne se proclame pas. Elle se vérifie.