Fête du Trône : le Roi Mohammed VI préside à Tétouan la cérémonie d’allégeance

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé, jeudi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d’allégeance en commémoration du 26e anniversaire de l’accession du souverain au Trône.

Cette cérémonie, qui reflète l’authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au Trône Alaouite, s’est achevée par une salve de cinq coups de canon, alors que le Souverain répondait des mains aux acclamations des représentants des différentes régions du Royaume.

La cérémonie d’allégeance, qui couronne les festivités marquant le 26e anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI, est l’occasion pour les représentants des douze régions du Royaume de réitérer leur attachement au souverain et de signifier que le lien entre le Trône et le Peuple est profondément enraciné dans l’histoire de ce pays et qu’il a de tout temps constitué le socle de la Nation marocaine et l’expression suprême de sa solidité et de sa pérennité.