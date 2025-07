Maroc/OPCVM : 1.233,2 MMDH de souscriptions en 2024 (rapport)

« L’activité de la gestion collective de l’épargne a été marquée en 2024, par une orientation des investisseurs vers les fonds obligataires et actions, dans un contexte caractérisé par la baisse des taux d’intérêt et l’appréciation des cours boursiers », indique BAM dans ce rapport.

Au détail, les souscriptions aux OPCVM obligataires ont augmenté de 31,2% pour les maturités moyennes et longues à 306,3 MMDH et de 18,1% pour celles courtes à 264 MMDH.

Dans le même sens, les acquisitions de parts de fonds actions et diversifiés sont passées de 6,8 MMDH à 11,6 MMDH et de 19,5 MMDH à 36,6 MMDH respectivement. En revanche, les collectes ont baissé de 10,7% à 538 MMDH pour les OPCVM monétaires et de 17,5% à 76,7 MMDH pour les OPCVM contractuels.

Au total, les souscriptions aux titres des OPCVM ont atteint 1233,2 MMDH en accroissement de 4,6% par rapport à 2023. Tenant compte d’un montant de rachats de 1187,9 MMDH, la collecte nette est ressortie à 45,3 milliards. En termes de performance, l’ensemble des fonds a affiché des rendements positifs avec des taux variant de 3,2% pour les monétaires à 22,6% pour les fonds actions.

Dans ces conditions, l’actif net des OPCVM est ressorti en progression de 16,7% pour s’élever à 653,2 MMDH. Cette évolution reflète des augmentations de l’encours net de l’ensemble des fonds à l’exception de celui des OPCVM obligataires à court terme qui a accusé un recul de 8,1% à 78,7 MMDH.

Ainsi, l’actif net s’est accru de 19,8% à 333,4 MMDH pour les fonds obligataires à moyen et long termes, de 25,9% à 76,5 MMDH pour ceux diversifiés, de 17,3% à 97,8 MMDH pour les monétaires, de 24% à 53,6 MMDH pour les actions et de 56,7% à 13,2 MMDH pour les contractuels.