Espagne : 76,5 millions de touristes étrangers à fin septembre, un record

Les recettes générées par le tourisme international ont atteint 105,83 milliards d’euros, en progression de 7 %, portées par une hausse des dépenses moyennes par touriste, souligne la même source.

Pour le seul mois de septembre, le pays a reçu 9,7 millions de visiteurs étrangers (+0,8 % en glissement annuel), qui ont dépensé 13,36 milliards d’euros (+6 %). La dépense moyenne par touriste s’est établie à 1.380 euros, tandis que la dépense quotidienne moyenne a atteint 204 euros (+4,5 %).

Le Royaume-Uni reste le premier marché émetteur, avec près de 2,1 millions de visiteurs en septembre (+2 %), devant l’Allemagne (1,3 million, –2,5 %) et la France (1,1 million, –1,6 %).

Sur les neuf premiers mois de 2025, l’Espagne a accueilli 15,3 millions de touristes britanniques (+4 %), 10,2 millions de Français (–0,1 %) et 9,5 millions d’Allemands (+1,4 %).

Les régions les plus visitées entre janvier et septembre sont la Catalogne (15,8 millions, stable), les îles Baléares (13,7 millions, +3 %) et l’Andalousie (11,5 millions, +7,3 %).