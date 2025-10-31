Sahara : le Conseil de sécurité de l’ONU fait du plan d’autonomie marocain la seule base de négociation

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a apporté vendredi son soutien au plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007, pour sortir du conflit autour du Sahara marocain.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est prononcé sur la résolution 2797, soulignant que le plan marocain d’autonomie du Sahara est la solution « la plus réalisable ».

La résolution adoptée par 11 voix pour, aucune contre et 3 abstentions (Chine, Russie et Pakistan) -l’Algérie ayant refusé de participer au vote- affirme que le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, représente la solution la plus réalisable » et donc être « la base » de futures négociations pour résoudre ce conflit vieux de 50 ans.

Le projet de résolution, soumis au vote ce vendredi, appelle le le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et son émissaire sur ce dossier, Staffan de Mistura, à mener des négociations « sur la base » de ce plan.