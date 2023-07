Entretiens à Libreville entre le président Ali Bongo et le Chef du Bureau de l’ONU auprès de l’UA

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l’ONU et les pays africains et plus particulièrement, les membres des Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux.

Ainsi, les deux parties se sont félicitées des relations qu’entretiennent les deux organisations

Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), Ali Bongo Ondimba a émis des recommandations et orientations sur l’agenda 2063, pour le développement du Continent africain, a indiqué la présidence gabonaise.

Ces entretiens ont été également l’occasion de présenter le Rapport relatif à l’Agenda sur la paix publié par les Nations Unies et analyser le rôle joué par les “A3” (les trois pays africains membres non Permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies), concernant les défis et enjeux africains examinés par le Conseil.

Outre le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, s’est entretenu avec le Haut-Commissaire non Résident du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de la République gabonaise, Christian Dennys-Mc Clure.

Les deux parties ont abordé la question du renforcement de la coopération entre les deux pays, membre du Commonwealth.