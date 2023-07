Mali : le président Assimi Goïta annonce la promulgation de la nouvelle Constitution

La Cour constitutionnelle du Mali avait publié vendredi les résultats définitifs du référendum constitutionnel tenu le 18 juin dernier, annonçant la victoire du “oui” avec 96,91% des voix, sur un taux de participation de 38,23%.

Après le référendum constitutionnel, la transition politique en cours au Mali depuis septembre 2020 a pour principal objectif l’organisation d’une élection présidentielle en février 2024.

Il s’agit de la quatrième Constitution après l’actuelle qui date de 1992 et celles de 1974 et de 1960.

La nouvelle Constitution renforce les pouvoirs du futur président, qui déterminera la politique de la Nation, et affirme l’attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l’Etat.

Dans cette Constitution, “le gouvernement est responsable devant le président”, et non plus devant l’Assemblée nationale. L’initiative des lois appartiendrait au président et aux parlementaires, et non plus au gouvernement et à l’Assemblée nationale.

Le président sera élu pour cinq ans et ne pourrait effectuer plus de deux mandats, selon la nouvelle Constitution.

Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.