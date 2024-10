La Russie réduit de moitié le quota des permis de séjour temporaire aux étrangers en 2025

“Établir un quota pour la délivrance de 5.500 permis de séjour temporaire dans la Fédération de Russie aux citoyens étrangers et aux apatrides en 2025, qui seront répartis par entité constitutive », selon une décision du gouvernement, relayée mercredi par les médias russes.

Le quota des permis de résidence sera réparti entre les régions russes en fonction de leurs demandes, indique le document, notant que les besoins des régions sont déterminés sur la base d’une analyse de la situation migratoire et économique.

Moscou et sa région pourront délivrer respectivement 1.000 et 350 permis de séjour en 2025, contre 1.500 et 750 permis accordés en 2024.

A Saint-Pétersbourg, le quota sera réduit d’une centaine, à 200 permis de séjour, tandis que celui attribué aux républiques russes du Tatarstan et de la Bachkirie passera de 500 permis de séjour en 2023 à 100 chacune en 2025.

Cette année, le gouvernement a accordé 10.595 permis de séjour temporaires. La tendance à la réduction des quotas de permis de séjour temporaire a été perceptible au cours des cinq dernières années. Ainsi, en 2021, le gouvernement de la Fédération de Russie a accordé 39.000 permis de séjour temporaires, 19.000 en 2022 et 13.500 en 2023.

Dans la foulée de l’attentat ‘’terroriste’’ perpétré le 22 mars dernier dans la salle de concert Crocus City Hall, près de Moscou, la Russie avait décidé de durcir ses lois migratoires.

Lors d’une réunion, tenue en avril, avec le ministre de l’Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, le président russe Vladimir Poutine avait plaidé pour ‘’le renouvellement’’ de la politique migratoire russe, en défendant le principe selon lequel « seuls ceux qui respectent les traditions, la langue, la culture et l’histoire » du pays peuvent venir vivre et travailler en Russie.