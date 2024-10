Le plan d’autonomie pour le Sahara « est essentiel pour garantir la stabilité et le développement de la région »

Le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Royaume Maroc pour régler le conflit créé autour de l’intégrité territoriale du Royaume « est essentiel pour garantir la stabilité et le développement de la région », a indiqué, mardi, l’historien espagnol Julio Crespo MacLennan.

Le plan d’autonomie permettra au Maroc de « »préserver son intégrité territoriale, une démarche tout aussi légitime que normale », tout en assurant le développement de toute la région, a souligné M. MacLennan, dans une interview au magazine espagnol Atalayar.

Le spécialiste des questions internationales a mis en avant la position stratégique du Maroc, notant qu’aucun autre pays africain ne bénéficie de trois dimensions aussi importantes (africaine, méditerranéenne et atlantique).

« Le Maroc est la porte d'entrée en Afrique et un pont entre différentes régions », a-t-il dit, faisant observer que ce positionnement conforte la dimension internationale du Royaume.

M. MacLennan a, d’autre part, indiqué que le Maroc aspire à devenir une puissance culturelle et scientifique, en se prévalant de ses divers atouts et de sa stature de leader régional et continental.

Saluant le rôle du Maroc en tant que porte-voix d’un Islam modéré et partenaire économique fiable notamment de l’Union européenne, l’historien espagnol a affirmé que le Royaume s’impose comme « un modèle à suivre ».