Royaume-Uni : l’inflation au plus bas depuis trois ans

Selon les données publiées mercredi par l’Office national des statistiques (ONS), c’est la première fois depuis avril 2021 que l’inflation repasse sous l’objectif de 2% fixé par la BoE. Ce recul, par rapport au 2,2% du mois d’août, s’explique notamment par la baisse des prix des billets d’avion et des carburants, a expliqué l’ONS, précisant que les prix de l’essence et du gasoil avaient considérablement baissé, reculant de 10,4 % en septembre par rapport au même mois de l’année précédente.

En revanche, les ménages ont été touchés par une accélération du rythme des hausses de prix des denrées alimentaires, des boissons non alcoolisées, et des produits laitiers, a fait savoir la même source. La baisse de l’inflation est « une bonne nouvelle pour des millions de familles », a commenté le secrétaire britannique au Trésor, Darren Jones.

« Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour protéger les travailleurs, et c’est pourquoi nous nous concentrons sur le retour de la croissance et la restauration de la stabilité économique afin de tenir notre promesse de changement », a-t-il ajouté. La baisse surprise du taux d’inflation au Royaume-Uni intervient moins de deux semaines avant le premier budget du parti travailliste, arrivé au pouvoir en juillet dernier. Pour cet exercice, attendu le 30 octobre, la ministre des Finances, Rachel Reeves, a mis en garde contre des « décisions difficiles », notamment en matière de hausse des impôts et de réduction des dépenses, pour rééquilibrer les finances publiques.