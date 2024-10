Paris labellisée « Ville active et sportive »

« Presque un mois après la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, qui est venue finir en beauté ce rendez-vous entre le sport et la capitale », Paris obtient, « pour sa toute première candidature, la reconnaissance maximale, témoignant de son engagement envers le sport », se félicite la ville dans un communiqué.

La capitale française a reçu pour la première fois le label « Ville active et sportive », avec « 4 lauriers » en prime, une distinction nationale qui récompense « une politique sportive s’inscrivant dans la politique globale de la commune (nature, santé, mobilité, tourisme, etc.), pour le développement et la promotion des activités physiques et sportives ».

Ce label, décerné par le Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS), vient aussi récompenser « l’engagement de Paris, qui dépasse la seule action dans le domaine du sport, pour englober tout ce qui a été fait afin de développer les mobilités actives », selon la même source.

« Paris a su se transformer pour ses Jeux, et force est de constater que cela lui a bien réussi ! L’héritage des Jeux, c’est également ses infrastructures : plus de confort, une meilleure accessibilité, des bâtiments sobres en énergie », relève le communiqué qui cite plusieurs infrastructures sportives améliorées en termes de conditions d’accueil, d’accessibilité, d’installations techniques et de performance.

A cela s’ajoute l’aménagement de pistes cyclables, au centre des investissements de la métropole depuis plusieurs années.

Dans son plan vélo 2021-2026, la Ville de Paris ambitionne de faire de la capitale une ville 100 % cyclable à l’horizon 2026.

En 2021, Paris compte plus de 1 000 kilomètres d’aménagements cyclables, dont plus de 300 kilomètres de pistes. Pour 2026, 180 kilomètres de nouvelles pistes vont être créés.

Dans le cadre de son engagement à rendre l’activité physique accessible à tous, la Ville a aussi ouvert plusieurs Maisons Sport-Santé, qui tendent à « permettre à tous les Parisiens de pratiquer une activité sportive adaptée, et surtout, près de chez eux ».

Créé en 2017, le label « Ville active et sportive » récompense les villes françaises qui portent des initiatives, des actions, des politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre.

Depuis 2017, 860 villes ont été labellisées en France métropolitaine et en Outre-mer. Les communes sont labellisées de 1 à 4 lauriers, pour une durée de trois ans, renouvelable.