La Chine appelle à approfondir la coordination stratégique militaire avec la Russie

Les forces armées chinoises et russes « sont appelées à suivre la direction fixée par les deux chefs d’État, approfondir la coordination stratégique, améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération, et faire progresser continuellement les relations militaires », a déclaré M. Dong lors d’une rencontre à Beijing avec son homologue russe, Andreï Belooussov.

« Cette année marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie », a ajouté M. Dong, affirmant que l’amitié entre les deux pays « s’est renforcée au fil du temps ».

De son côté, M. Belooussov a exprimé la volonté de la Russie de maintenir une coopération militaire « étroite et efficace » avec la Chine, d' »améliorer constamment le niveau et la qualité de la coopération », et de « faire face conjointement aux défis de sécurité », selon un communiqué du ministère chinois de la Défense nationale.

La visite officielle d’Andreï Belooussov à Beijing a lieu une semaine avant le sommet des BRICS à Kazan, en Russie, où le président chinois Xi Jinping s’entretiendra avec son homologue russe, Vladimir Poutine.