USA : en Pennsylvanie, Trump et Harris tentent de réussir une percée décisive

Kamala Harris et Donald Trump, conscients de l’importance de cet Etat de la côte Est, qui compte 19 collèges électoraux, font campagne respectivement dans la ville d’Erie et la localité d’Oaks, une banlieue de Philadelphie.

Pour la candidate démocrate, le défi est de renforcer son soutien auprès des hommes noirs, un groupe que l’ancien président courtise avec un certain succès.

Durant sa campagne à Erie, mais également ailleurs en Pennsylvanie plus tard cette semaine, la vide-présidente compte rencontrer des entrepreneurs noirs et faire valoir son “Programme d’opportunités pour les hommes noirs”, dont les propositions visent à aider les Afrroc-américains à se créer de la richesse, et commencer ou développer des entreprises.

Cette démarche intervient après l’affaiblissement de l’appui de la candidate démocrate auprès de cette frange de la société américaine, selon un récent sondage co-réalisé par le New York Times et le Siena College.

L’étude a trouvé qu’alors que les noirs et les latinos penchent toujours plus vers le parti démocrate, cette marge s’effrite d’une manière palpable en faveur du candidat républicain.

Si 90% des Noirs avaient soutenu Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020, ce soutien s’est rétréci à près de 78% (56% seulement auprès des Latinos) pour Kamala Harris, selon ce nouveau sondage, qui fait état d’une amélioration de la performance de Donald Trump auprès des deux groupes.

La semaine dernière, l’ancien président Barack Obama est monté au créneau pour lancer un appel pressant aux électeurs noirs à voter en faveur de Kamala Harris.

“Nous n’avons pas encore vu le même type d’énergie et de participation (…) que nous avons vu lorsque je m’étais présenté”, a-t-il dit, ajoutant à l’adresse des hommes noirs: “cela me fait penser que vous ne ressentez tout simplement pas l’idée d’avoir une femme comme présidente”.

D’après le sondage, Trump, qui n’a bénéficié que 15% et 37% de soutien chez les Noirs et les Latinos, serait bien parti pour obtenir “de meilleurs résultats auprès des électeurs noirs et hispaniques combinés que n’importe quel candidat républicain à la présidence depuis la promulgation du Civil Rights Act en 1964”.

Un autre sondage de NBC News trouve que les deux candidats sont “à égalité” en octobre à exactement 48%, contre un écart oscillant entre 1 et 5 points de pourcentage en faveur de Harris depuis juillet 2023.

Selon les auteurs du sondage, les personnes interviewées ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles la vice-présidente ne représente pas un changement par rapport au président Biden, alors que beaucoup d’électeurs voient la présidence de Trump sous un angle plus positif que celle de l’actuel locataire de la Maison Blanche.