Opération Marhaba 2024 : Plus de 3 millions de passagers ont transité par les ports marocains

Il s’agit d’une augmentation de 6% pour les passagers et de 10% pour les véhicules par rapport à l’opération Marhaba 2023, a indiqué M. Abdeljalil qui s’exprimait lors d’une rencontre dédiée à la présentation du bilan de l’opération « Marhaba 2024 », dans son volet maritime.

Concernant l’offre de transport maritime au titre de l’opération Marhaba de cette année, le ministre a fait remarquer que son Département a mobilisé un total de 29 navires opérés par 7 compagnies sur les différentes lignes maritimes reliant les ports marocains à ceux d’Espagne, de France et d’Italie, l’objectif étant de garantir plus de 535 traversées hebdomadaires avec une capacité maximale estimée à 500.000 passagers et 130.000 voitures chaque semaine.

M. Abdeljalil a, par ailleurs, évoqué le contrôle de la qualité des services fournis à bord des navires et le suivi des prix des traversées, ainsi que la reconduction de la réservation préalable des billets fermes sur toutes les lignes maritimes concernées par l’opération Marhaba, mesure qui a contribué, a-t-il noté, à garantir la fluidité des flux et à éviter le déclenchement du mécanisme d’interchangeabilité des billets.

Le ministre a également passé en revue les différentes mesures prises pour garantir le succès de cette opération, notamment celles relatives à la mise en place d’une offre de transport maritime répondant aux flux prévus, à la diversification des lignes maritimes, et à l’inspection technique des navires inclus dans le plan de flotte de l’opération pour s’assurer qu’ils respectent les normes nationales et internationales de sécurité.

Il a, par la même occasion, salué les efforts déployés par tous les intervenants pour assurer le succès de l’opération « Marhaba 2024 », mettant en avant le niveau de coordination à l’échelle nationale et bilatérale entre tous les acteurs impliqués dans cette opération. De son côté, le directeur de la police portuaire et de la réglementation à l’Agence nationale des Ports (ANP), El Karam Amine, a mis l’accent sur les efforts déployés par l’Agence dans le cadre de cette opération, notamment les mesures nécessaires mises en place au niveau des ports de Nador et Al Hoceima pour assurer un passage fluide des compatriotes résidents à l’étranger. Le responsable a, en outre, cité le plan d’action basé sur la mise en place de l’infrastructure portuaire nécessaire par l’extension des quais de la gare maritime de la ville de Nador et l’achèvement des travaux de construction de la nouvelle gare au niveau de ce port, en plus des ressources humaines mobilisées à cet effet en synergie avec l’ensemble des parties prenantes.

Initiée par le ministère du Transports et de la Logistique, cette rencontre a réuni diverses compagnies de transport maritime marocaines et étrangères, ainsi que les représentants des autorités portuaires.