Eliminatoires CAN-2025 : le Maroc corrige la Centrafrique (4-0)

Peu de changements ont été effectués par le sélectionneur national Walid Regragui. Dans la cage, Munir El Kajoui a remplacé Yassine Bouno, tandis que Youssef En-Nesyri a été aligné d’entrée. Le début de cette rencontre a été moins reluisant que la première partie du match de samedi dernier. Les Centrafricains, qui recevaient à Oujda faute de stade homologué en Centrafrique pour accueillir ce genre de compétition, ont entamé la partie avec de nouvelles intentions afin de stopper l’enthousiasme des nationaux. Pour y parvenir, ils ont tenté de défendre leur zone tout en recourant parfois à des interventions rugueuses, dont ont été victimes les attaquants marocains, notamment Abdessamad Ezzalzouli et Azzeddine Ounahi. La République centrafricaine, 3e du groupe avec une seule victoire face au Lesotho, début septembre (3-1), ne s’est jamais qualifiée à une phase finale de la CAN. Malgré la victoire du Gabon face au Lesotho (2-0) cet après-midi, elle peut toujours espérer décrocher le sésame de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025.

Les occasions que les attaquants Marocains se sont procurées n’ont pas pu être concrétisées, face au bloc imposé par les Centrafricains.

Il a fallu attendre la 34è minute pour voir les filets du gardien centrafricain enfin trembler. Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, a trouvé le montant sur une sublime reprise de volée du pied droit suite à un centre de Sofiane Rahimi. A la réception, il frappe à nouveau et trompe la vigilance du gardien Geoffrey Lembet. Trois minutes plus tard, Ben Seghir inscrit son premier doublé en sélection d’une belle frappe croisée qui finit dans le petit filet.

Après avoir fait l’essentiel en première période avec le minimum d’effort, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont continué à asseoir leur supériorité lors du second acte. Leur tâche a été rendue plus facile après le pénalty obtenu par Sofiane Rahimi. En-Neseyri n’a pas tremblé pour inscrire son nom parmi les buteurs de cette rencontre (50è). A la 66è minute, Ezzalzouli a inscrit le 4è but du Maroc, suite à un centre de Rahimi qui glisse dans la surface.

Les changements opérés par Regragui ont insufflé une nouvelle dynamique à la ligne offensive marocaine, les jeunes entrants, à l’image de Osama Sahraoui et Reda Belahyane, ont tenté de s’illustrer dans les derniers instants afin d’espérer gagner leur place au sein de l’équipe nationale. Grâce à cette victoire, le Maroc conforte sa place en tête du groupe B avec 12 points obtenus en quatre victoires, devançant le Gabon qui compte 7 unités. La Centrafrique est troisième avec 3 points, alors que le Lesotho ferme la marche avec un seul point.

Lors de la 5è journée, le Maroc se déplacera au Gabon, le 11 novembre prochain, alors que le Lesotho accueillera la République Centrafricaine.