La Mecque: clôture de la 9ème Conférence des ministres des Awqaf et des Affaires islamiques dans le monde islamique

Par ailleurs, les participants ont souligné l’importance de de protéger les valeurs morales et familiales des sociétés musulmanes, exprimant leur rejet de toute tentative d’imposer de nouvelles configurations contre-nature de la famille. L’accent a été également mis sur la nécessité de lutter contre l’islamophobie et de développer des visions et des programmes culturels pour combattre les discours attentatoires à l’Islam et incitant à la violence fondée sur la religion ou la race.

Dans ce sens, les participants se sont félicités de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies d’une résolution sur les « mesures de lutte contre l’islamophobie » et de la nomination d’un envoyé spécial des Nations unies chargé de la lutte contre l’islamophobie.

A cette occasion, huit recommandations ont été émises sur la promotion des valeurs de modération et de juste-milieu, l’amélioration de l’interprétation du discours religieux, la lutte contre l’extrémisme, la dépravation des mœurs et l’athéisme, soulignant la responsabilité des ministères des Affaires islamiques, des institutions religieuses et des instances de Fatwa dans la consolidation de cette approche par la qualification et la formation des imams et des prédicateurs. Les recommandations préconisent également le renforcement de la coopération et de l’échange des visites et des expériences entre les États membres dans le domaine des affaires islamiques, ainsi que la consolidation des relations de coopération entre les organismes, institutions et centres islamiques. La Déclaration finale a souligné, d’autre part, la nécessité de mettre en place des programmes spécifiques pour promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence, de manière à lutter contre les fléaux du sectarisme et de la violence fondée sur la religion ou la race, insistant sur l’importance de renforcer les valeurs de citoyenneté, d’unité et de cohésion afin d’assoir la stabilité dans les sociétés islamiques.

Les participants ont, de même, plaidé pour l’échange d’expériences entre les pays membres en matière de construction et d’entretien des mosquées, d’utiliser toutes les ressources et technologies modernes pour magnifier le message noble de la mosquée, tant sur le plan matériel que spirituel.

Une autre recommandation porte sur l’utilisation des médias et des réseaux sociaux pour servir et diffuser le message tolérant de l’Islam et ses valeurs civilisationnelles.

En conclusion, la Déclaration finale a mis l’accent sur l’importance d’intensifier la coopération entre les pays membres dans le domaine des Awqaf, de renforcer leur rôle dans la réalisation du développement durable et de sensibiliser les citoyens à leur importance. Organisée par le ministère saoudien des Affaires islamiques, la 9ème Conférence des ministres des Awqaf et des Affaires islamiques dans le monde islamique a connu la participation de ministres, de Muftis et de présidents de conseils et d’associations islamiques d’une soixantaine de pays. Les dix panels de discussion qui ponctuent cet évènement offrent une plateforme d’échange autour de thèmes se rapportant à la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et les discours de haine et à la consécration des principes de juste-milieu et de modération.

En sus, la rencontre est l’occasion pour les participants de partager leurs expériences et bonnes pratiques en matière de construction et d’entretien des mosquées, de nomination d’imams, de prédicateurs et de muezzins et de nouvelles technologies.