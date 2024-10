Joe Biden jeudi en Allemagne pour renforcer les liens bilatéraux

Lors de cette visite, Biden devra rencontrer les responsables allemands “pour renforcer davantage les liens étroits” avec l’Allemagne, “allié et ami” des Etats-Unis, et pour “coordonner les priorités géopolitiques, notamment la défense de l’Ukraine” et les événements au Moyen-Orient, a précisé la même source dans un communiqué.

Selon la presse américaine, le programme de la visite prévoit une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, pour discuter notamment du soutien à apporter à l’Ukraine.

La visite avait été programmée pour la semaine dernière, mais a dû être ajournée suite au passage dévastateur de l’ouragan Milton, qui a frappé le sud-est des Etats-Unis.

Ce déplacement permettra aussi de “faire progresser la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de la technologie, et renforcer nos alliances et partenariats euro-atlantiques”, a ajouté le communiqué.

Début décembre, le président américain se rendra en Angola pour “célébrer la transformation des relations” bilatérales, et examiner la coopération avec ce pays africain sur la sécurité, la santé et le partenariat économique”, selon la Maison Blanche.