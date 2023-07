Mondial féminin 2023 (Maroc-Allemagne): Les Lionnes de l’Atlas prêtes à mener une vraie bataille (Reynald Pedros)

“Aujourd’hui, je pense qu’on est prêt à une vraie bataille et à affronter cette équipe exceptionnelle. On s’est préparé à faire un exploit”, a affirmé Reynald Pedros lors de la conférence de presse d’avant match.

“On connaît cette équipe allemande, on sait que toutes ses joueuses évoluent au très haut niveau, mais nous nous préparons depuis le 12 juin pour ce premier match de Coupe du Monde et on avait dit avec le staff et les joueuses qu’on serait prêt”, a souligné le sélectionneur national, pour qui l’enthousiasme des Lionnes de l’Atlas peut l’emporter sur l’expérience des Allemandes.

“Effectivement on a un premier match difficile, mais c’est tellement excitant de jouer cette équipe d’Allemagne qui est vice-championne d’Europe et qui participe à cette Coupe du monde pour la gagner”, a-t-il indiqué.

“On a tellement envie d’y être que ça prédomine sur le fait qu’on joue une équipe qui nous est normalement largement supérieure”, a affirmé le technicien, ajoutant que “dans l’envie et la détermination, on doit certainement être meilleurs que cette équipe, parce que c’est le premier match de coupe du monde qu’on fait”

“Ce que je tiens à dire à mes joueuses est qu’il y a trois matches et qu’après cette première rencontre, que le résultat soit négatif ou positif, il faudra jouer les deux autres pour se qualifier”, a souligné Reynald Pedros.

“Donc aujourd’hui, on y va avec beaucoup d’envie et de détermination et on prépare ce match avec beaucoup de sérénité”, insiste-t-il.

Les Lionnes de l’Atlas affrontent l’Allemagne pour le compte de la première journée du groupe H, lundi au Melbourne Rectangular Stadium (9h30 GMT+1). Ce groupe comprend également la Corée du Sud et la Colombie qui jouent mardi au Sydney Football Stadium (3h00 GMT+1).