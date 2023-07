L’OIT appelle le G20 à la solidarité internationale pour combler le fossé en matière de travail décent

Les ministres ont discuté des moyens de remédier aux déficits de compétences afin d’augmenter la productivité et les salaires, mais aussi des moyens de réduire la rotation de la main-d’œuvre et d’accroître la capacité des entreprises à innover ou à déployer de nouvelles technologies, relève l’Organisation.

“À l’heure actuelle, la fracture mondiale en matière d’emploi se creuse face aux chocs et aux risques mondiaux, les pays à faible revenu étant de plus en plus laissés pour compte”, a déclaré M. Houngbo, cité dans le communiqué.

“Pour faire face à cette situation et promouvoir la justice sociale, il faut mobiliser davantage de ressources mondiales. Des initiatives telles que l’Accélérateur mondial des Nations Unies pour l’emploi et la protection sociale pour des transitions justes jouent un rôle essentiel en générant le soutien technique et financier nécessaire”, a-t-il relevé. Et d’ajouter : “Ces efforts doivent faire partie d’une réforme plus large de l’architecture financière internationale afin de rendre plus de ressources disponibles pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

L’OIT a, en outre, appelé à l’adoption d’un langage commun sur les compétences et les qualifications afin de faciliter la comparabilité entre les pays et la reconnaissance mutuelle des compétences. L’OIT, avec l’OCDE, lancera une étude de faisabilité pour une taxonomie mondiale des compétences qui sera disponible d’ici la fin de 2026.