En Afrique, les hépatites B et Ct uent plus de 200.000 personnes par an

Les hépatites B et C tuent plus de 200.000 personnes chaque année en Afrique, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

En Afrique, les hépatites B et C tuent plus de 200.000 personnes chaque année, surtout parmi les jeunes et les populations en âge de travailler, a souligné le Centre basé à Addis Abeba, estimant qu’il ne s’agit pas seulement d’un défi de santé mais d’une crise du développement, qui affaiblit les systèmes de santé, diminue la productivité et ralentit la croissance.

Pourtant, moins d’une personne sur 10 vivant avec une hépatite virale est diagnostiquée ou traitée, a relevé CDC Afrique qui souligne la nécessité de renforcer les politiques nationales contre l’hépatite, d’élargir la capacité des laboratoires et d’intégrer les services d’hépatite aux soins de santé primaires.

CDC Afrique a par ailleurs appelé à investir dans des solutions durables et centrées sur les personnes pour éliminer l’hépatite d’ici 2030.