Israël a réautorisé l’entrée partielle des marchandises privées dans la bande de Gaza affamée

Israël a réautorisé l’entrée partielle des marchandises privées dans la bande de Gaza assiégée et en proie à la famine, a annoncé mardi 5 août le Cogat, un organisme du ministère de la Défense en charge de l’administration civile de ce territoire palestinien.

La famine se propage dans l’enclave palestinienne, ravagée par vingt-et-un mois de guerre et soumise à un blocus total par Israël qui prive la population d’une aide humanitaire vitale.

« Un mécanisme a été approuvé pour reprendre progressivement et de manière contrôlée l’entrée de marchandises via le secteur privé à Gaza », précise un communiqué du Cogat.

« L’objectif est d’augmenter le volume de l’aide entrant dans la bande de Gaza, tout en réduisant la dépendance à l’égard de la collecte de l’aide par l’ONU et les organisations internationales », selon la même source.

« Le taux de malnutrition aiguë globale dépasse 10% et plus de 20% des femmes enceintes et allaitantes ayant fait l’objet d’un dépistage souffrent de malnutrition souvent sévère », a de son côté détaillé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS.

Selon plusieurs organisations, dont l’OMS, « une grande partie » des 2 millions d’habitants de la bande de Gaza est frappée par la famine.

« Je ne sais pas comment on pourrait appeler cela autrement que des gens mourant de faim en masse », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus devant la presse.

Le Conseil de sécurité de l’ONU va par ailleurs tenir mardi une réunion d’urgence sur la question des otages à Gaza.

Le Hamas a affirmé dimanche qu’il n’autorisera l’accès du CICR aux otages israéliens de Gaza que si des couloirs humanitaires sont ouverts vers le territoire palestinien, selon un communiqué de sa branche armée.

Sur les 251 personnes enlevées le 7-Octobre, 49 restent retenues à Gaza – dont 27 déclarées mortes par l’armée israélienne – après deux trêves ayant permis la libération des autres.