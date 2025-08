L’UE attire plus de 25% des recettes mondiales du tourisme

L’Union européenne a perçu 25,9% des recettes mondiales du tourisme international en 2023, selon des données publiées, lundi, par Eurostat, l’office statistique de l’UE.

Sur ces recettes, le tourisme intra-UE représente 15,2%, tandis que 10,7% provenaient des touristes hors Union européenne, précise l’organe européenne, qui a combiné les chiffres clés disponibles des 27 États membres et de sources internationales.

Par État membre, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, l’Autriche, la Grèce, les Pays-Bas, la Croatie et la Pologne se classent parmi les pays enregistrant au moins 1% des recettes mondiales du tourisme international.

D’après Eurostat, en 2023, 18 pays hors UE ont perçu au moins 1% des recettes mondiales du tourisme international. Les États-Unis ont enregistré une part de 12,3%, bien supérieure à celle des autres pays hors UE. Le Royaume-Uni occupait la deuxième place (4,8 %).

Le secteur européen du tourisme, composé des prestataires traditionnels de voyages et de services touristiques, englobe 2,3 millions d’entreprises, essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME), et emploie quelque 12,3 millions de personnes, selon la Commission européenne.

Le tourisme, qui représente 10% du PIB de l’Union, est considéré comme un moteur économique ‘’essentiel’’, qui a une incidence significative sur la croissance, l’emploi et le développement social.