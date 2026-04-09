Détroit d’Ormuz : l’UE rejette l’idée d’un péage et insiste sur la liberté de navigation

Détroit d’Ormuz : l’UE exclut l’idée d’un péage et insiste sur la liberté de navigation

L’Union européenne a exclu jeudi l’idée d’un péage pour franchir le détroit d’Ormuz, soulignant que la liberté de navigation y doit être pleinement garantie.

Le droit international garantit la liberté de navigation, ce qui signifie clairement qu’aucun paiement ni péage ne doit être appliqué, a indiqué Anouar El Anouni, porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères.

“Le détroit d’Ormuz, comme toute autre voie maritime, est un bien public pour l’ensemble de l’humanité”, et “cela veut dire que la navigation doit y être libre”, a-t-il souligné.

Les États-Unis et l’Iran ont conclu un cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi, prévoyant la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage crucial pour le commerce mondial d’hydrocarbures qui reste quasiment bloqué par l’Iran depuis le début du conflit le 28 février.