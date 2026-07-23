À la suite du décès d’Abderrahim Fakir à Bologne après une musclée de la police italienne, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) indique avoir engagé un travail de documentation et de suivi juridique de l’affaire. L’organisme s’associe à la douleur de la famille, salue l’action de la diplomatie marocaine et suit l’évolution des enquêtes médicales et judiciaires menées par les autorités italiennes.

Décès d’Abderrahim Fakir à Bologne : le CCME indique suivre l’avancement de l’enquête pour établir la vérité

Dans un communiqué, l’institution indique avoir entrepris un travail de rassemblement et de vérification des faits, ainsi que leur qualification juridique au regard de la législation italienne et du droit international.

Ce travail repose sur le suivi de la presse internationale et sur des échanges avec des acteurs associatifs, des juristes, des chercheurs et des responsables des centrales syndicales italiennes (CGIL et CISL).

Dans son communiqué, le CCME présente ses condoléances à la famille du défunt et prend acte des déclarations de sa nièce, Yossra Fakir, exprimées lors d’un rassemblement à Bologne en présence du maire de la ville, appelant à l’établissement de la vérité et de la justice.

Le Conseil salue également les démarches entreprises par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que par l’Ambassade du Royaume du Maroc en Italie.

Sur le plan de la procédure, le CCME note la réalisation de l’autopsie ce mercredi 22 juillet à l’Institut de médecine légale de Bologne par une équipe pluridisciplinaire et reste dans l’attente de ses résultats.

L’institution suit également les investigations menées par les magistrats italiens, qui portent notamment sur la durée de l’immobilisation en position ventrale du défunt, le respect de la circulaire du ministère italien de l’Intérieur de mai 2026 relative aux difficultés respiratoires des personnes immobilisées, et le délai d’intervention des secours médicaux.

Le CCME a aussi pris bonne note de l’accomplissement de l’autopsie réalisée, selon les informations disponibles ce mercredi 22 juillet (…) et attend la publication de ses conclusions. Il suit aussi avec intérêt les travaux des magistrats italiens (…)

Le CCME, qui renouvelle ses condoléances à la famille de feu Abderrahim Fakir, continuera à suivre les développements de l’enquête judiciaire en vue d’établir la vérité, de rendre justice à la famille Fakir et de garantir la non-répétition de tels drames.