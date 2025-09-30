Dakhla accueille la 15ᵉ édition du « Championnat Prince Héritier Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Cup »

La ville de Dakhla accueillera, du 6 au 12 octobre prochain, la 15ᵉ édition du « Championnat SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan GKA World Cup de kitesurf ».

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement phare, devenu au fil des années un rendez-vous incontournable, confirme le statut de Dakhla comme l’une des meilleures destinations mondiales de glisse et de tourisme sportif, indique un communiqué des organisateurs.

Le championnat s’ouvre par une étape nationale réunissant plus de vingt des meilleurs riders marocains. Du 8 au 12 octobre, place à la grande finale internationale, étape majeure du circuit mondial. Plus de cinquante riders et rideuses parmi les mieux classés au monde, représentant notamment l’Australie, l’Italie, la France, le Brésil, la Suisse, l’Allemagne, le Cap-Vert et le Maroc, prendront part à cette compétition d’envergure.

Placée sous le signe du sport, du vent et de la jeunesse, cette édition se tiendra en parallèle de la célébration du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, conférant à l’événement une dimension historique et fédératrice, ajoute la même source, précisant qu’un village dédié sera mis en place autour du championnat, offrant au public une programmation variée : sensibilisation au développement durable, ateliers éducatifs et ludiques, actions en faveur de l’environnement, ainsi que des activités destinées aux enfants des écoles et universités de la région.

« En 15 ans, ce championnat a largement contribué au rayonnement international de Dakhla, favorisant le développement de ses infrastructures touristiques, aériennes et sportives. Aujourd’hui, il symbolise la fierté et l’ambition d’une ville qui s’affirme comme capitale mondiale des sports de glisse. Nous donnons rendez-vous à tous les passionnés de sport, de nature et de culture pour célébrer ensemble le vent, la mer et la jeunesse à Dakhla », conclut le communiqué.