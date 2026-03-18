Crise mondiale de l’eau : l’ONU plaide pour le renforcement des systèmes nationaux d’approvisionnement

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les États membres à intensifier leurs efforts pour renforcer les systèmes nationaux d’approvisionnement en eau afin de lutter contre une crise hydrique qui se développe en raison du changement climatique.

“Il est urgent que les États augmentent leurs investissements et améliorent les systèmes d’approvisionnement en eau, notamment en optimisant les capacités de distribution, en formant la main-d’œuvre et en assurant un financement fiable”, a affirmé le chef de l’ONU.

Dans son message à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars, il a souligné que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est fondamental pour promouvoir les droits et la santé des femmes et des filles. “Lorsque cet accès est insuffisant, ce sont les femmes et les filles qui en subissent les conséquences les plus sévères. Elles sont souvent contraintes d’utiliser des installations sanitaires précaires et de s’occuper des membres de leur famille malades en raison de l’eau contaminée”, a-t-il mis en garde.

Il a également appelé les pays développés à partager leurs technologies, leur expertise et leur financement pour établir des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement sûres, durables et résilientes.

Guterres a insisté sur la nécessité d’inclure les femmes dans le processus de prise de décision pour s’assurer que ces systèmes répondent à leurs besoins.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, prévue du 2 au 4 décembre aux Émirats arabes unis, qui vise à accélérer les avancées en matière d’eau et d’assainissement pour tous.

“Ensemble, faisons de l’eau un levier pour l’égalité des genres et veillons à ce que ses bénéfices profitent à toutes les communautés du monde”, a conclu le chef de l’ONU.