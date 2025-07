Automobile : le groupe allemand « ZF LIFETEC » inaugure son usine à Tanger

Ce site industriel de pointe, qui s’étend sur une superficie de 8.000 m2, marque une étape importante dans l’expansion du groupe dans cette région stratégique à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, indique “ZF LIFETEC” dans un communiqué, notant que la production a déjà démarré avec succès, et l’usine emploie actuellement environ 300 personnes.

Cette nouvelle unité industrielle s’intègre dans un écosystème dynamique regroupant plus de 160 équipementiers de rang 1, 2 et 3, opérant au sein de la zone Tanger Automotive City, plateforme de référence pour l’industrie automobile au Maroc, ajoute la même source, faisant savoir qu’il s’agit du 51e site mondial de “ZF LIFETEC”, dédié à la fabrication de volants destinés aux marchés local et européen.

Avec cette implantation, « ZF LIFETEC » renforce sa position d’acteur majeur des systèmes de sécurité passive, fidèle à sa stratégie consistant à se rapprocher de ses marchés et clients cibles, relève le communiqué.

La cérémonie d’inauguration a réuni des représentants de Tanger Med, des autorités publiques et des hauts responsables de « ZF LIFETEC », témoignant d’une collaboration fructueuse entre acteurs institutionnels et industriels.

“En accord avec nos engagements en matière de durabilité, nous visons à raccourcir les chaînes logistiques et, autant que possible, à produire directement sur les marchés locaux. C’est également une manière de réduire les risques”, a indiqué à cette occasion Rudolf Stark, CEO de “ZF LIFETEC”, cité dans le communiqué.

« L’infrastructure très développée de la zone industrielle de Tanger Med, la disponibilité de compétences locales qualifiées et la proximité avec les clients font du Maroc un choix stratégique pour les investissements du groupe à long terme », a-t-il noté.

Il a, en outre, ajouté: “le volant est une interface tangible entre l’homme et le véhicule, avec une forte dimension ergonomique et sensorielle. Sa fabrication requiert un savoir-faire artisanal de précision, que nous associons ici à des technologies de pointe. Le Maroc réunit ces deux forces”.

Pour sa part, Ahmed Bennis, directeur général de Tanger Med Zones (TMZ), a souligné que l’implantation de ce projet au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med renforce l’ambition de la plateforme de développer des partenariats industriels durables avec les grands équipementiers automobiles.

“ZF LIFETEC rejoint un écosystème automobile marocain en plein essor, fondé sur l’intégration locale, la performance logistique et la compétitivité des coûts, piliers d’une industrie tournée vers l’avenir”, a-t-il relevé.

Située au cœur de la plateforme industrielle Tanger Med, cette nouvelle implantation permet à “ZF LIFETEC” d’intégrer un réseau industriel compétitif déjà établi, tout en bénéficiant d’un accès direct vers le complexe portuaire Tanger Med, premier hub logistique d’Afrique et de la Méditerranée.

Ce nouveau site illustre non seulement les ambitions de croissance de “ZF LIFETEC” dans le domaine des volants, mais s’inscrit également dans une logique industrielle régionale, en synergie avec les sites du groupe à O Porriño (Espagne) et Vila Nova (Portugal). Ensemble, ces sites formeront un triangle de production stratégique, consolidant la position du groupe dans le secteur automobile.

Il est à rappeler que jusqu’à fin 2024, la plateforme industrielle Tanger Med, qui s’étend sur 3.000 hectares, accueille plus de 1.400 entreprises et génère près de 130.000 emplois. Le volume d’affaires cumulé atteint 17,22 milliards de dollars, dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le textile et le commerce.